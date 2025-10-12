Bal de la Solidarité Secours populaire français Mont-de-Marsan

Bal de la Solidarité Secours populaire français Mont-de-Marsan dimanche 12 octobre 2025.

Bal de la Solidarité

Secours populaire français 243 Chemin de l'Evasion Mont-de-Marsan

Le Bal Musette de la Solidarité organisé par le Comité du Secours Populaire aura lieu le Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 14h30 à l’Auberge landaise au 328 rue de l’Auberge Landaise à Mont-de-Marsan.

Animé par l’Orchestre Tropicana dans une salle lumineuse, vous vous régalerez en dansant, en couple ou en ligne, des valses, pasodobles, rocks, polkas, twists, charlestons, madison et bien d’autres..

Sur place, buvette et vente de pâtisseries.

Entrée à 10 € les recettes financent les actions du secours populaire de Mont-de-Marsan .

Secours populaire français 243 Chemin de l’Evasion Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 86 46 78

