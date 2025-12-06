BAL DE L’A VENIR

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Fête de jumelage entre les rencontres chantées du Galeison de Saint Martin de Boubaux et le Total Festum du Pont de Montvert.

Une soirée de rencontres pour engager une nouvelle dynamique autour de l’occitan, de la culture trad et pour réinventer de nouveaux rituels collectifs.

Au programme:

-RDV à 17h sur le pont du pont de Montvert. Table ronde itinérante aux flambeaux orchestrée par Anais Vaillant et Gérald Rigaud

-19h à la salle polyvalente banquet chanté avec le chœur Galeisonnenque, la chorale montvertipontaine et invité.e.s (repas à 12 euro)

-21h Bal trad de l’à venir Avec Zoé Durand, Samuel Bouchet, Rachel Rouvière, Clément Gauthier, Pascal Jaussaud et Simon Djamdjian + invité.e.s (PAF 7 euros) .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Twinning event between les rencontres chantées du Galeison in Saint Martin de Boubaux and Total Festum in Pont de Montvert.

An evening of encounters to create a new dynamic around Occitan and traditional culture, and to reinvent new collective rituals.

German :

Partnerschaftsfest zwischen les rencontres chantées du Galeison aus Saint Martin de Boubaux und dem Total Festum in Le Pont de Montvert.

Ein Abend der Begegnungen, um eine neue Dynamik rund um die okzitanische Sprache und die Trad-Kultur in Gang zu setzen und neue kollektive Rituale zu erfinden.

Italiano :

Un evento di gemellaggio tra les rencontres chantées du Galeison di Saint Martin de Boubaux e Total Festum di Pont de Montvert.

Una serata di incontri per creare una nuova dinamica intorno alla cultura occitana e tradizionale e per reinventare nuovi riti collettivi.

Espanol :

Un acto de hermanamiento entre les rencontres chantées du Galeison en Saint Martin de Boubaux y Total Festum en Pont de Montvert.

Una velada de encuentros para crear una nueva dinámica en torno a la cultura occitana y tradicional y reinventar nuevos rituales colectivos.

