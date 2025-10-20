Bal de l’agriculture et élection de Miss Ried Sundhouse

rue du Collège Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Samedi 2026-01-10

Prenez part à cette soirée afin de désigner notre Miss Ried. Un beau spectacle vous attend en perspective!

Election de Miss Ried avec bal animé par un dj. 3 défilés (21h30, 22h30 et minuit)

Lors de cette soirée, un beau spectacle vous y attendra avec trois défilés des participantes, le premier en tenue de ville ,le second en robe de soirée et un troisième défilé avec un thème surprise !

Présence du comité Miss Alsace avec des miss reconnues. .

rue du Collège Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 30 44 95 ja.marcko@gmail.com

English :

Take part in this evening to choose our Miss Ried. A great show awaits you!

German :

Nehmen Sie an diesem Abend teil, um unsere Miss Ried zu wählen. Es erwartet Sie eine tolle Show!

Italiano :

Partecipate a questa serata per scegliere la nostra Miss Ried. Un grande spettacolo vi aspetta!

Espanol :

Participa en esta velada para elegir a nuestra Miss Ried. ¡Te espera un gran espectáculo!

L’événement Bal de l’agriculture et élection de Miss Ried Sundhouse a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme du Grand Ried