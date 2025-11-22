Bal de l’Amicale de la Police Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Bal de l’Amicale de la Police Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines samedi 22 novembre 2025.

Bal de l’Amicale de la Police

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Animé par Vince’nzo Events.

Au menu (45€) amuses-bouches Couscous Royal Dessert & café, eau et vin compris.

Réservation et règlement https://www.helloasso.com/associations/amicale-de-la-police-de-sarregueminesAdultes

45 .

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 42 54

English :

Hosted by Vince’nzo Events.

Menu (45?): amuse-bouches Couscous Royal Dessert & coffee, water and wine included.

Booking and payment: https://www.helloasso.com/associations/amicale-de-la-police-de-sarreguemines

German :

Moderiert von Vince’nzo Events.

Auf dem Menü (45?): Amuse-bouches Couscous Royal Dessert & Kaffee, Wasser und Wein inbegriffen.

Reservierung und Bezahlung: https://www.helloasso.com/associations/amicale-de-la-police-de-sarreguemines

Italiano :

Ospitato da Vince’nzo Events.

Nel menu (45?): antipasti Couscous reale dessert e caffè, acqua e vino inclusi.

Prenotazione e pagamento: https://www.helloasso.com/associations/amicale-de-la-police-de-sarreguemines

Espanol :

Organizado por Vince’nzo Events.

En el menú (45?): aperitivos Cuscús Real Postre y café, agua y vino incluidos.

Reserva y pago: https://www.helloasso.com/associations/amicale-de-la-police-de-sarreguemines

L’événement Bal de l’Amicale de la Police Sarreguemines a été mis à jour le 2025-09-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES