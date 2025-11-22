Bal de l’Amicale de la Police Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines
Bal de l’Amicale de la Police Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines samedi 22 novembre 2025.
Bal de l’Amicale de la Police
Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle
Animé par Vince’nzo Events.
Au menu (45€) amuses-bouches Couscous Royal Dessert & café, eau et vin compris.
Réservation et règlement https://www.helloasso.com/associations/amicale-de-la-police-de-sarregueminesAdultes
Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 42 54
English :
Hosted by Vince’nzo Events.
Menu (45?): amuse-bouches Couscous Royal Dessert & coffee, water and wine included.
Booking and payment: https://www.helloasso.com/associations/amicale-de-la-police-de-sarreguemines
German :
Moderiert von Vince’nzo Events.
Auf dem Menü (45?): Amuse-bouches Couscous Royal Dessert & Kaffee, Wasser und Wein inbegriffen.
Reservierung und Bezahlung: https://www.helloasso.com/associations/amicale-de-la-police-de-sarreguemines
Italiano :
Ospitato da Vince’nzo Events.
Nel menu (45?): antipasti Couscous reale dessert e caffè, acqua e vino inclusi.
Prenotazione e pagamento: https://www.helloasso.com/associations/amicale-de-la-police-de-sarreguemines
Espanol :
Organizado por Vince’nzo Events.
En el menú (45?): aperitivos Cuscús Real Postre y café, agua y vino incluidos.
Reserva y pago: https://www.helloasso.com/associations/amicale-de-la-police-de-sarreguemines
