Bal de l’association Amitiés d’automne Grenade-sur-l’Adour
Bal de l’association Amitiés d’automne Grenade-sur-l’Adour dimanche 29 mars 2026.
Bal de l’association Amitiés d’automne
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Bal organisé par l’association Amitié d’automne animé par l’orchestre Super Musett au Centre socio-culturel. .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 04 79 68
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English : Bal de l’association Amitiés d’automne
L’événement Bal de l’association Amitiés d’automne Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Grenade