Bal de l’association Amitiés d’automne

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Bal organisé par l’association Amitié d’automne animé par l’orchestre Super Musett au Centre socio-culturel. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 04 79 68

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English : Bal de l’association Amitiés d’automne

L’événement Bal de l’association Amitiés d’automne Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Grenade