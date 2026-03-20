Bal de l’association Amitiés d’automne Grenade-sur-l’Adour

Bal de l'association Amitiés d'automne Grenade-sur-l'Adour 2026-03-29

Bal de l’association Amitiés d’automne Grenade-sur-l’Adour dimanche 29 mars 2026.

Bal de l’association Amitiés d’automne

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Bal organisé par l’association Amitié d’automne animé par l’orchestre Super Musett au Centre socio-culturel.   .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 04 79 68 

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English : Bal de l’association Amitiés d’automne

L’événement Bal de l’association Amitiés d’automne Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Grenade

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