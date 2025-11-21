Bal de l’automne Centre Socio-culturel les Longs-Prés Rennes Vendredi 21 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit- inscription conseillée

Bal proposé par la coordination des aînés de Maurepas et les élèves du lycée Jeanne d’Arc. Bonne ambiance garantie !

Le **vendredi 21 NOVEMBRE 2025 de 14h à 17h** venez participer au bal de l’automne proposé par la coordination des aînés de Maurepas et les élèves du lycée Jeanne d’Arc. Bonne ambiance garantie !

Goûter partagé, prévoir du sucré à partager.

Vendredi 21 NOVEMBRE 2025 de 14H à 17H au Centre Socio-Cuilturel des Longs-Prés.

Comment s’y rendre : Pédibus proposé à partir du métro B – arrêt Gayeulles et arrêt de bus C5 Blizz.

Gratuit

Inscription recommandée auprès du Centre Socioculturel des Longs Prés – au 02 99 38 43 86 ou à l’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T17:00:00.000+01:00

02 99 38 43 86

Centre Socio-culturel les Longs-Prés 1 rue des Longs Prés, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine