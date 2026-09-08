Bal de l’Automne Salle Michel Vallery Montivilliers

Informations pratiques

Montivilliers

Bal de l’Automne

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 15:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

A la demande générale, les artistes de Fantaisy Animation reviennent à Montivilliers pour vous aider à enflammer le parquet de la salle Michel Vallery.

Sur inscription .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58

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English : Bal de l’Automne

L’événement Bal de l’Automne Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie