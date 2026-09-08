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AGENDA · Montivilliers

Bal de l’Automne Salle Michel Vallery Montivilliers

vendredi 16 octobre 2026 · Salle Michel Vallery · Montivilliers

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle Michel Vallery
Adresse
1 Rue Oscar Commettant
Ville
76290 Montivilliers
Département
Seine-Maritime
Tarif

Montivilliers

Bal de l’Automne

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 15:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

A la demande générale, les artistes de Fantaisy Animation reviennent à Montivilliers pour vous aider à enflammer le parquet de la salle Michel Vallery.

Sur inscription   .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 

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English : Bal de l’Automne

L’événement Bal de l’Automne Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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