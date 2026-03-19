BAL DE L’ELECTION DE LA REINE DU COMICE rue Jean Moulin Saint-Saulge

BAL DE L’ELECTION DE LA REINE DU COMICE

rue Jean Moulin Salle polyvalente Saint-Saulge Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-26 02:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 avril pour le bal de l’élection de la Reine du Comice Rural de St Saulge ! ✨

À partir de 20h30

Salle Polyvalente de St Saulge

️ Entrée 12€ à partir de 12 ans

– Planches apéro par Le Cochon Nivernais (ROUY)

– Bal animé par le groupe Océanic

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour soutenir les candidates, en ce premier évènement du Comice Rural de St Saulge ! .

rue Jean Moulin Salle polyvalente Saint-Saulge 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comicestsaulge2026@gmail.com

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English : BAL DE L’ELECTION DE LA REINE DU COMICE

L’événement BAL DE L’ELECTION DE LA REINE DU COMICE Saint-Saulge a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Coeur de Nièvre