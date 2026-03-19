BAL DE L’ELECTION DE LA REINE DU COMICE rue Jean Moulin Saint-Saulge
BAL DE L’ELECTION DE LA REINE DU COMICE rue Jean Moulin Saint-Saulge samedi 25 avril 2026.
BAL DE L’ELECTION DE LA REINE DU COMICE
rue Jean Moulin Salle polyvalente Saint-Saulge Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-26 02:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 avril pour le bal de l’élection de la Reine du Comice Rural de St Saulge ! ✨
À partir de 20h30
Salle Polyvalente de St Saulge
️ Entrée 12€ à partir de 12 ans
– Planches apéro par Le Cochon Nivernais (ROUY)
– Bal animé par le groupe Océanic
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour soutenir les candidates, en ce premier évènement du Comice Rural de St Saulge ! .
rue Jean Moulin Salle polyvalente Saint-Saulge 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comicestsaulge2026@gmail.com
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English : BAL DE L’ELECTION DE LA REINE DU COMICE
L’événement BAL DE L’ELECTION DE LA REINE DU COMICE Saint-Saulge a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Coeur de Nièvre