Bal de l’ESACC Vald’Yerre

Bal de l’ESACC

Salle des fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Bal de l’ESACC animé par un DJ. Repas (apéritif offert, choucroute ou cuisse de canard, gratin dauphinois, fromage, tartelette aux pommes, café).

25 .

Salle des fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 22 96 96 13

English :

ESACC ball with DJ. Meal (aperitif, sauerkraut or duck leg, gratin dauphinois, cheese, apple tartlet, coffee).

