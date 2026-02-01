Bal de l’ESACC Vald’Yerre
Bal de l’ESACC Vald’Yerre samedi 28 février 2026.
Bal de l’ESACC
Salle des fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-28 20:00:00
Bal de l’ESACC animé par un DJ. Repas (apéritif offert, choucroute ou cuisse de canard, gratin dauphinois, fromage, tartelette aux pommes, café).
Salle des fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 22 96 96 13
ESACC ball with DJ. Meal (aperitif, sauerkraut or duck leg, gratin dauphinois, cheese, apple tartlet, coffee).
