Bal de l’Oktoberfascht Masevaux-Niederbruck

Bal de l’Oktoberfascht Masevaux-Niederbruck samedi 4 octobre 2025.

Bal de l’Oktoberfascht

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 21:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Ne manquez pas la première édition de l’Oktoberfascht ! Plongez dans une ambiance folklorique avec l’orchestre Declic en live pour une soirée pleine de musique, de bonne humeur et de convivialité. Une boisson offerte à toutes les personnes venues en costume bavarois. Buvette et petite restauration sur place tout au long de la soirée. Réservation sur le site Helloasso.

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Don’t miss the first Oktoberfascht! Immerse yourself in a folkloric atmosphere, with the Declic orchestra playing live for an evening full of music, good humor and conviviality. A free drink for everyone who comes in Bavarian costume. Refreshments and snacks available throughout the evening. Reservations on the Helloasso website.

German :

Verpassen Sie nicht die erste Ausgabe der Oktoberfascht! Tauchen Sie ein in eine folkloristische Atmosphäre mit der Live-Band Declic und erleben Sie einen Abend voller Musik, guter Laune und Geselligkeit. Jeder, der in bayerischer Tracht kommt, erhält ein Getränk gratis. Getränke und kleine Snacks sind den ganzen Abend über vor Ort erhältlich. Reservierung auf der Helloasso-Website.

Italiano :

Non perdetevi il primo Oktoberfascht! Immergetevi in un’atmosfera folcloristica con l’orchestra Declic che suonerà dal vivo per una serata ricca di musica, buon umore e convivialità. Tutti coloro che si presentano in costume bavarese ricevono una bevanda gratuita. Rinfreschi e spuntini sono disponibili per tutta la serata. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito web di Helloasso.

Espanol :

¡No se pierda la primera Oktoberfascht! Sumérjase en un ambiente folclórico con la orquesta Declic tocando en directo en una velada llena de música, buen humor y convivencia. Todos los que vengan disfrazados de bávaros recibirán una bebida gratis. Refrescos y tentempiés durante toda la velada. Las reservas pueden hacerse en el sitio web de Helloasso.

L’événement Bal de l’Oktoberfascht Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach