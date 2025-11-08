Bal de musique traditionnelle Salle des fêtes Arleuf
Salle des fêtes Le bourg Arleuf Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-08 21:00:00
fin : 2025-11-08 23:30:00
2025-11-08
Bal de musique traditionnelle A 21h à la salle des fêtes d’Arleuf. Avec les filles et gars d’Arleu Point du jour Trio Buteau-Duplessis-Poulet. Restauration (entrée plat dessert) sur réservation .
Salle des fêtes Le bourg Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 13 87 53
