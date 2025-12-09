Bal de Noël BPLP & Camille Raibaud Salle François Mauriac Saint-Macaire

Bal de Noël BPLP & Camille Raibaud

Saint-Macaire Gironde

20 décembre 2025

21 décembre 2025

2025-12-20

Bal de Noël dans la salle des fêtes de Saint Macaire !

Pour vous plonger dans l’ambiance, démarrer du bon pied et vous ​permettre d’être acteurs et actrices du bal, deux ateliers danses ​vont précéder cette belle soirée !

16h 18h Atelier danses de couple apprendre la mazurka, atelier à destination à toute personne débutante souhaitant apprendre la mazurka (de Samatan)

18h30 20h initiation aux dances pour les grands débutants, et ceux qui ne savent pas encore qu’ils savent danser.

20h30 1h BAL FOLK

Camille Raibaud au violon explore les musiques à danser du Sud Ouest de la France, celui des Landes de Gascogne dont il est un spécialiste reconnu, ainsi que la musique irlandaise.

Le duo batterie accordéon BPLP bal folk des landes qui fait danser la pinède un mix eclectique entre traditionnel landais et bal folk groovy .

Salle François Mauriac 3 Allée de Tourny Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 24 00 assoardilla@gmail.com

