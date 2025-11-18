BAL DE NOËL : DO BRASIL La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

BAL DE NOËL : DO BRASIL Samedi 13 décembre, 19h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Tarif Plein 5€ / Réduit 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T19:30:00 – 2025-12-13T23:59:00

Fin : 2025-12-13T19:30:00 – 2025-12-13T23:59:00

La Salle Des Fêtes Bordeaux Grand-Parc, Ricochet Sonore et l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux présentent

BAL DE NOËL DO BRASIL

Ricochet Sonore s’invite à la Salle des Fêtes de Bordeaux Grand Parc pour un noël sous les couleurs du Brésil ! L’association socioculturelle bordelaise qui œuvre partout en gironde avec ses actions musicales de proximité vous propose une soirée colorée, musicale et festive.

Retrouvez Batuk’A Dune, un collectif de percussions brésiliennes du Bassin d’Arcachon pour ouvrir les festivités, suivi de Forró Juriti un quartet qui vous invitera pour un voyage ensoleillé et dansant ! Une fois échauffé, João Selva en compagnie de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux vous transportera dans les tropiques ! L’univers solaire de João Selva mêle semba, funaná, zouk, rumba et grooves brésiliens, infusés d’influences nord-américaines et atlantiques, pour une musique foisonnante aux rythmes irrésistibles et métissés. Une collaboration inédite avec plus de 30 musiciens de l’OHB, à ne pas manquer ! Une soirée qui s’achèvera sous la houlette de DJ F Aka la F.

Une dernière occasion pour Ricochet Sonore de fêter ses 10 ans en votre compagnie, on vous attend nombreux·ses !

________

PROGRAMME

18h30 : Déambulation musicale avec Batuk’ A DUNE dans le quartier dans le cadre des festivités de Noël avec les associations du quartier.

19h : Apéro du quartier

19h30 : Ouverture des portes au public

20h : Forró Juriti

21h : JOAO SELVA + Orchestre d’Harmonie de Bordeaux

23h : DJ Set : La F.

________

ANIMATION DANS LE HALL

Pôle créatif : atelier déguisement pour vous faire belles et beaux

Photobooth : Faites vous tirer le portrait avec vos créations

Ateliers créa’Son

Sonomaton (cabine téléphonique pour nous laisse un message lors de la soirée)

________

INFOS PRATIQUES

19h-00h

Salle des Fêtes du Grand Parc39 cours de Luze 33000 #Bordeaux

Accès :Tram C : arrêt Émile Counord – Bus 15 : Piscine du Grand Parc

Bar et restauration sur place

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ricochet-sonore/evenements/bal-de-noel-do-brasil »}]

Ricochet Sonore, la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc et l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux présentent Bal do Brasil Joao Selva