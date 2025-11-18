BAL DE NOËL : DO BRASIL La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux
Tarif Plein 5€ / Réduit 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-13T19:30:00 – 2025-12-13T23:59:00
Fin : 2025-12-13T19:30:00 – 2025-12-13T23:59:00
La Salle Des Fêtes Bordeaux Grand-Parc, Ricochet Sonore et l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux présentent
BAL DE NOËL DO BRASIL
Ricochet Sonore s’invite à la Salle des Fêtes de Bordeaux Grand Parc pour un noël sous les couleurs du Brésil ! L’association socioculturelle bordelaise qui œuvre partout en gironde avec ses actions musicales de proximité vous propose une soirée colorée, musicale et festive.
Retrouvez Batuk’A Dune, un collectif de percussions brésiliennes du Bassin d’Arcachon pour ouvrir les festivités, suivi de Forró Juriti un quartet qui vous invitera pour un voyage ensoleillé et dansant ! Une fois échauffé, João Selva en compagnie de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux vous transportera dans les tropiques ! L’univers solaire de João Selva mêle semba, funaná, zouk, rumba et grooves brésiliens, infusés d’influences nord-américaines et atlantiques, pour une musique foisonnante aux rythmes irrésistibles et métissés. Une collaboration inédite avec plus de 30 musiciens de l’OHB, à ne pas manquer ! Une soirée qui s’achèvera sous la houlette de DJ F Aka la F.
Une dernière occasion pour Ricochet Sonore de fêter ses 10 ans en votre compagnie, on vous attend nombreux·ses !
________
PROGRAMME
18h30 : Déambulation musicale avec Batuk’ A DUNE dans le quartier dans le cadre des festivités de Noël avec les associations du quartier.
19h : Apéro du quartier
19h30 : Ouverture des portes au public
20h : Forró Juriti
21h : JOAO SELVA + Orchestre d’Harmonie de Bordeaux
23h : DJ Set : La F.
________
ANIMATION DANS LE HALL
Pôle créatif : atelier déguisement pour vous faire belles et beaux
Photobooth : Faites vous tirer le portrait avec vos créations
Ateliers créa’Son
Sonomaton (cabine téléphonique pour nous laisse un message lors de la soirée)
________
INFOS PRATIQUES
19h-00h
Salle des Fêtes du Grand Parc39 cours de Luze 33000 #Bordeaux
Accès :Tram C : arrêt Émile Counord – Bus 15 : Piscine du Grand Parc
Bar et restauration sur place
La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
