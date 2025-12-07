Bal de Noël du Kansas Line Dance

57 Rue Louise Michel Bourges Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Un après-midi festif au rythme de la country et de la magie de Noël !

Le club Kansas Line Dance vous donne rendez-vous pour son grand Bal de Noël, un moment placé sous le signe de la danse, de la convivialité et du partage.

Dans une ambiance chaleureuse, venez fouler la piste au son des musiques country, déguster quelques douceurs au saloon et profiter d’un après-midi festif et solidaire, au profit de l’association Flamme en Rose Berry. 8 .

57 Rue Louise Michel Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire kansaslinedance18@gmail.com

English :

A festive afternoon of country music and Christmas magic!

German :

Ein festlicher Nachmittag im Rhythmus von Countrymusik und Weihnachtszauber!

Italiano :

Un pomeriggio di festa con musica country e magia natalizia!

Espanol :

Una tarde festiva de música country y magia navideña

L’événement Bal de Noël du Kansas Line Dance Bourges a été mis à jour le 2025-11-01 par OT BOURGES