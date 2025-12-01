Bal de Noël Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains
Bal de Noël Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains samedi 20 décembre 2025.
Bal de Noël
Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 17:30:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Avec Evidence Animation.
À partir de 17h30, sur le marché de Noël. .
Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
English : Bal de Noël
German : Bal de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Bal de Noël Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-13 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)