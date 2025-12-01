Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal de Noël Place de l'Abbaye Luxeuil-les-Bains

Bal de Noël Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains samedi 20 décembre 2025.

Bal de Noël

Place de l'Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-20 17:30:00
fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-20

Avec Evidence Animation.
À partir de 17h30, sur le marché de Noël.   .

Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

