Bal de Noël | Millenia DJ Chanteuges
Bal de Noël | Millenia DJ Chanteuges samedi 27 décembre 2025.
Bal de Noël | Millenia DJ
salle des fêtes Chanteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 23:00:00
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Bal de Noël avec Millenia Dj à la salle des fêtes de Chanteuges avec distribution de goodies, tee-shirts & casquettes.
.
salle des fêtes Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87
English :
Christmas Ball with Millenia Dj at the Chanteuges village hall, with distribution of goodies, T-shirts & caps.
L’événement Bal de Noël | Millenia DJ Chanteuges a été mis à jour le 2025-12-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier