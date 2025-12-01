Bal de Noël | Millenia DJ

salle des fêtes Chanteuges Haute-Loire

Début : 2025-12-27 23:00:00

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Bal de Noël avec Millenia Dj à la salle des fêtes de Chanteuges avec distribution de goodies, tee-shirts & casquettes.

salle des fêtes Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87

English :

Christmas Ball with Millenia Dj at the Chanteuges village hall, with distribution of goodies, T-shirts & caps.

L’événement Bal de Noël | Millenia DJ Chanteuges a été mis à jour le 2025-12-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier