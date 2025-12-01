Bal de Noël Pull Moche Party La Centrifugeuse UPPA Pau

Bal de Noël Pull Moche Party

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau Pyrénées-Atlantiques

2025-12-11

2025-12-11

2025-12-11

Rita Rita (bal transe)

Une nouvelle aventure qui décolle depuis un long parcours commun c'est comme ça que commence RITA RITA. Depuis une dizaine d'années, Rita Macedo, Jaime Chao, Brice Matha et Louis Lubat partagent la route au sein du Grand Bal du parti Collectif. Ils décident aujourd'hui de se confronter au répertoire et à la culture bahianaise de Rita pour la décaler un peu, l'emmener sur des chemins de traverses.

Le BO vélo de Babel André Minvielle (récital vocal'chimiste)

André Minvielle vide son sac y'a d'dans . Des rhizomes en voix ci en voix là Les élucubrations en chants, en sons, en dire du voc'alchimiste. Scat compris. Mettre l'accent est son maître mot. Pas de musique sans accents, c'est le retour de manivelle.

Les petites musiques de la langue quand on la tire. Anthropophonique à souhait ! .

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 72 93 accueil.centrifugeuse@univ-pau.fr

