Bal de Noël Spécial Téléthon Grézillé Gennes-Val-de-Loire

Bal de Noël Spécial Téléthon

Grézillé 3 rue du plan d’eau Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Sortez les boules à facettes et les pulls les plus affreux de votre placard… le bal de Noël de Grézillé Loisirs débarque pour enflammer la piste et soutenir une belle cause !

Au programme

-Élection du pull de Noël le plus moche

-Petite restauration sur place

-Buvette festive pour trinquer à la solidarité

Une ambiance conviviale, déjantée et généreuse comme on les aime !

Tout le monde est le bienvenu venez danser, rire, voter pour le pire pull et surtout… soutenir le Téléthon ! Chaque euro compte.

Bénéfices reversés au Téléthon.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 décembre 2025 de 20h30 à 2h. .

Grézillé 3 rue du plan d’eau Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 25 29 24 assogrezilleloisirs@gmail.com

English :

Get out the baubles and the ugliest sweaters in your closet? the Grézillé Loisirs Christmas Ball is coming to set the dancefloor alight and support a worthy cause!

German :

Der Weihnachtsball von Grézillé Loisirs ist da, um die Tanzfläche zum Glühen zu bringen und einen guten Zweck zu unterstützen!

Italiano :

Tirate fuori gli ornamenti e i maglioni più brutti che avete nell’armadio: il Ballo di Natale di Grézillé Loisirs è in arrivo per infiammare la pista da ballo e sostenere una giusta causa!

Espanol :

Saca las chucherías y los jerseys más feos de tu armario… ¡llega el Baile de Navidad de Grézillé Loisirs para incendiar la pista de baile y apoyar una causa benéfica!

