Bal de Noël Spécial Téléthon Grézillé Gennes-Val-de-Loire
Bal de Noël Spécial Téléthon Grézillé Gennes-Val-de-Loire samedi 20 décembre 2025.
Bal de Noël Spécial Téléthon
Grézillé 3 rue du plan d’eau Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 02:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Sortez les boules à facettes et les pulls les plus affreux de votre placard… le bal de Noël de Grézillé Loisirs débarque pour enflammer la piste et soutenir une belle cause !
Au programme
-Élection du pull de Noël le plus moche
-Petite restauration sur place
-Buvette festive pour trinquer à la solidarité
Une ambiance conviviale, déjantée et généreuse comme on les aime !
Tout le monde est le bienvenu venez danser, rire, voter pour le pire pull et surtout… soutenir le Téléthon ! Chaque euro compte.
Bénéfices reversés au Téléthon.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 20 décembre 2025 de 20h30 à 2h. .
Grézillé 3 rue du plan d’eau Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 25 29 24 assogrezilleloisirs@gmail.com
English :
Get out the baubles and the ugliest sweaters in your closet? the Grézillé Loisirs Christmas Ball is coming to set the dancefloor alight and support a worthy cause!
German :
Der Weihnachtsball von Grézillé Loisirs ist da, um die Tanzfläche zum Glühen zu bringen und einen guten Zweck zu unterstützen!
Italiano :
Tirate fuori gli ornamenti e i maglioni più brutti che avete nell’armadio: il Ballo di Natale di Grézillé Loisirs è in arrivo per infiammare la pista da ballo e sostenere una giusta causa!
Espanol :
Saca las chucherías y los jerseys más feos de tu armario… ¡llega el Baile de Navidad de Grézillé Loisirs para incendiar la pista de baile y apoyar una causa benéfica!
L’événement Bal de Noël Spécial Téléthon Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-09-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME