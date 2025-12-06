Bal de Noël victorien avec Crinolines & Cie Rue du Général de Gaulle Pontivy

Bal de Noël victorien avec Crinolines & Cie

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le bal impérial de Crinolines & Cie est de retour à Napoléonville !

Préparez vous à revêtir vos plus beaux costumes, à danser au son des valses envoûtantes tout en partageant des instants inoubliables au milieu d’une ambiance féerique sortie d’un roman de Charles Dickens.

Pour participer, vous devrez être vêtus de tenues de bals de la seconde moitié du 19ème siècle, une époque à la fois fascinante et élégante.

Rejoignez-nous pour une soirée mémorable, où vous pourrez revêtir vos plus beaux atours et vous laisser emporter par les rythmes enchanteurs. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal de Noël victorien avec Crinolines & Cie Pontivy a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté