Bal de Noël Willer-sur-Thur
Bal de Noël Willer-sur-Thur samedi 13 décembre 2025.
Bal de Noël
rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Sortez vos pulls de Noël les plus moches ou originaux et venez danser avec DJ Gonk’s Events ! Un concours récompensera le look le plus mémorable… à vos mailles, prêts, osez !
rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
English :
Get out your ugliest or most original Christmas sweaters and come and dance to DJ Gonk’s Events! A competition will reward the most memorable look… get ready to knit, get set, get daring!
German :
Holen Sie Ihre hässlichsten oder originellsten Weihnachtspullover heraus und tanzen Sie mit DJ Gonk’s Events! Der unvergesslichste Look wird in einem Wettbewerb prämiert… auf die Maschen, fertig, los!
Italiano :
Tirate fuori i vostri maglioni natalizi più brutti o originali e venite a ballare con gli eventi di DJ Gonk! Verrà indetto un concorso per premiare il look più memorabile… sferruzzate, preparatevi, osate!
Espanol :
¡Saca tus jerseys navideños más feos u originales y ven a bailar al ritmo de DJ Gonk’s Events! Se celebrará un concurso para premiar el look más memorable… ¡ponte a tejer, prepárate, atrévete!
