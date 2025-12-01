Bal de Noël Willer-sur-Thur

Bal de Noël

Sortez vos pulls de Noël les plus moches ou originaux et venez danser avec DJ Gonk’s Events ! Un concours récompensera le look le plus mémorable… à vos mailles, prêts, osez !

Un bal de Noël avec un concours du pull le plus moche pour se mettre dans l’ambiance. .

rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Get out your ugliest or most original Christmas sweaters and come and dance to DJ Gonk’s Events! A competition will reward the most memorable look… get ready to knit, get set, get daring!

German :

Holen Sie Ihre hässlichsten oder originellsten Weihnachtspullover heraus und tanzen Sie mit DJ Gonk’s Events! Der unvergesslichste Look wird in einem Wettbewerb prämiert… auf die Maschen, fertig, los!

Italiano :

Tirate fuori i vostri maglioni natalizi più brutti o originali e venite a ballare con gli eventi di DJ Gonk! Verrà indetto un concorso per premiare il look più memorabile… sferruzzate, preparatevi, osate!

Espanol :

¡Saca tus jerseys navideños más feos u originales y ven a bailar al ritmo de DJ Gonk’s Events! Se celebrará un concurso para premiar el look más memorable… ¡ponte a tejer, prepárate, atrévete!

