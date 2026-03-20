Bal de Pâques Lalongue
Bal de Pâques Lalongue samedi 4 avril 2026.
Bal de Pâques
Salle des fêtes Lalongue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Traditionnel bal de Pâques animé par FestiSud. .
Salle des fêtes Lalongue 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 50 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal de Pâques
L’événement Bal de Pâques Lalongue a été mis à jour le 2026-03-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran