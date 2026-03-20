Bal de Pâques

Salle des fêtes Lalongue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Traditionnel bal de Pâques animé par FestiSud. .

Salle des fêtes Lalongue 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 50 02

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English : Bal de Pâques

L’événement Bal de Pâques Lalongue a été mis à jour le 2026-03-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran