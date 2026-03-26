Bal de Pâques Rieupeyroux
Bal de Pâques Rieupeyroux dimanche 5 avril 2026.
Bal de Pâques
Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Venez passer une soirée festive et conviviale !
Nous vous pour une soirée de folie accompagnés par Esta’Fêtes (20h), Les P’tits Fils de Jeanine (23h), Sebastien-B (01h)
Restauration sur place aligot saucisses & planches
5 .
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie comitedesfetes.rieupeyroux@outlook.fr
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English :
Come and enjoy a festive and convivial evening!
Join us for a wild evening, accompanied by Esta’Fêtes (8pm), Les P’tits Fils de Jeanine (11pm) and Sebastien-B (1am)
On-site catering: aligot sausages & boards
L’événement Bal de Pâques Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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