Bal de Pâques

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Venez passer une soirée festive et conviviale !

Nous vous pour une soirée de folie accompagnés par Esta’Fêtes (20h), Les P’tits Fils de Jeanine (23h), Sebastien-B (01h)

Restauration sur place aligot saucisses & planches

5 .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie comitedesfetes.rieupeyroux@outlook.fr

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English :

Come and enjoy a festive and convivial evening!

Join us for a wild evening, accompanied by Esta’Fêtes (8pm), Les P’tits Fils de Jeanine (11pm) and Sebastien-B (1am)

On-site catering: aligot sausages & boards

L’événement Bal de Pâques Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)