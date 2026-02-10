Bal de « Pourim » 2026. Pourim judéo-arabe ! Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris
Bal de « Pourim » 2026. Pourim judéo-arabe ! Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris dimanche 8 mars 2026.
Pour la deuxième année consécutive, le bal de Pourim met le cap sur le Maghreb, et fait la part belle aux trésors de la musique judéo-arabe !
Au menu de ce festin de Pourim, une recette ayant fait ses preuves : musique, déguisements, danse… et narration du Livre d’Esther pour les plus petits par l’auteure et artiste Julia Cincinatis
La musique demeure le témoignage le plus éclatant du patrimoine culturel que les juifs du Maghreb ont emporté dans leurs bagages et offert à leurs pays d’accueil. De ce trésor oublié, la DJ et productrice Sharouh exhume les pépites, et fait résonner les voix vibrantes des artistes Jo Amar, Zohra El Fassia, Salim Halali, Raoul Journo, Reinette l’Oranaise, Habiba Msika, Cheikh Mwijo, Louisa Tounsia, El Kahlaoui Tounsi, et bien d’autres…
Au programme, disques originaux et œuvres aux sonorités contemporaines retravaillées par DJ Sharouh !
À déguster : oreilles d’Haman, yoyos et manicotti tunisiens
Avec le soutien de la Dilcrah
En partenariat avec le Café des Psaumes et l’Œuvre de secours aux enfants.
Dans la cour d’honneur du musée, un bal est organisé pour la fête de « Pourim ».
DJ set de Sharouh et lecture du récit d’Esther par Julia Cincinatis.
Venez déguisés, venez danser !
Le dimanche 08 mars 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 71 Rue du Temple 75004 Paris
https://www.mahj.org/fr/programme/bal-de-pourim-2026-pourim-judeo-arabe-31621 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/
