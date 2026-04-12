Bal de Printemps à Saoû Salle des fêtes de Saou Saou
Bal de Printemps à Saoû Salle des fêtes de Saou Saou dimanche 12 avril 2026.
Saou
Bal de Printemps à Saoû
Salle des fêtes de Saou Route de la forêt Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 19:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Bal de Printemps
Venez en famille et entre amis !
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Salle des fêtes de Saou Route de la forêt Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes aipe26400@gmail.com
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English :
Spring Ball
Come along with family and friends!
L’événement Bal de Printemps à Saoû Saou a été mis à jour le 2025-04-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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