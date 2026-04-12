Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal de Printemps à Saoû Salle des fêtes de Saou Saou

Bal de Printemps à Saoû Salle des fêtes de Saou Saou dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Saou

Adresse : Route de la forêt

Ville : 26400 Saou

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saou

Bal de Printemps à Saoû

Salle des fêtes de Saou Route de la forêt Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 19:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Bal de Printemps
Venez en famille et entre amis !
  .

Salle des fêtes de Saou Route de la forêt Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   aipe26400@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring Ball
Come along with family and friends!

L’événement Bal de Printemps à Saoû Saou a été mis à jour le 2025-04-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

À voir aussi à Saou (Drôme)