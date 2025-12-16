Bal de Printemps avec Décibal Troyes

Bal de Printemps avec Décibal

Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 13 – 13 – 13 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Pour cette nouvelle édition du Bal de Printemps, Folkafon et le Conservatoire de Troyes invitent le groupe berrichon Décibal pour proposer une soirée bal folk ouverte à tous (de 6 à 99 ans).

La première partie permettra à des élèves du conservatoire (classes de formation musicale) d’inviter à danser leurs parents et les adultes présents sur les airs du bal intitulé Des Fourmis dans les pieds . Une fois les danseurs bien échauffés, la fête continuera avec les musiques à danser du groupe Décibal.



>> 1ère partie bal pour enfants et parents Des fourmis dans les pieds par Décibal

Depuis plus de 15 ans, Décibal sillonne la France en partageant avec danseurs et auditeurs un répertoire pétrie de compositions à danser et de musiques traditionnelles du Berry revisitées. Ces quatre musiciens-danseurs souhaitent aujourd’hui partager l’univers du bal avec un jeune public. Un moment convivial où en plus de proposer un répertoire de musiques et de danses adaptées, Décibal s’inscrit en meneur et invite tout au long du bal les enfants et leurs parents à s’approprier l’espace de danse.



>> 2e partie: Décibal

D’années en années, le groupe cultive l’envie profonde de donner un vent de liberté à l’héritage des traditions berrichonnes. Cette source d’inspiration se transforme en un heureux mélange de compositions et de collectages, arrangés et portés au service de la danse. Avec énergie, Décibal mène le bal où danseurs et musiciens se rapprochent pour ne former qu’un seul et unique espace de jeu. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser apprivoiser par cette musique trad’ d’aujourd’hui, ciselée par la rencontre généreuse de ces quatre musiciens-danseurs.



Distribution

Cédric Loosli Guitare, Bouzouki, Chant

Benoit Roblin Vielle à roue

David Roblin Basse, Percussions

Cyril Berthet Saxophone soprano et flûte traversière .

Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal de Printemps avec Décibal Troyes a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne