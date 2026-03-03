Bal de Printemps de la Roue Libre Route d’Auterrive Auterrive
Bal de Printemps de la Roue Libre Route d’Auterrive Auterrive lundi 23 mars 2026.
Bal de Printemps de la Roue Libre
Route d’Auterrive Maison Lou Haü Auterrive Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-23
Venez danser au bal de la Roue Libre pour l’Équinoxe de Printemps avec au programme
18h30 initiation à la danse trad occitane.
19h30 bal avec tout le monde en compagnie du groupe féminin Peldrùt ! En compagnie d’ Héloïse, d’Elissa, d’Eva et de Clothilde, vos petits pas de chats se transformeront en véritable pas endiablés de bourrée !
Sur place, il y aura une petite buvette et de la soupe pour se restaurer et garder des forces pour ce bal touffeu, tout flamme. En aban ! .
Route d’Auterrive Maison Lou Haü Auterrive 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectifrouelibre@riseup.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal de Printemps de la Roue Libre
L’événement Bal de Printemps de la Roue Libre Auterrive a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Béarn des Gaves