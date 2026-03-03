Bal de Printemps de la Roue Libre Route d’Auterrive Auterrive

Bal de Printemps de la Roue Libre

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-23

2026-03-23

Venez danser au bal de la Roue Libre pour l’Équinoxe de Printemps avec au programme

18h30 initiation à la danse trad occitane.

19h30 bal avec tout le monde en compagnie du groupe féminin Peldrùt ! En compagnie d’ Héloïse, d’Elissa, d’Eva et de Clothilde, vos petits pas de chats se transformeront en véritable pas endiablés de bourrée !

Sur place, il y aura une petite buvette et de la soupe pour se restaurer et garder des forces pour ce bal touffeu, tout flamme. En aban ! .

Route d’Auterrive Maison Lou Haü Auterrive 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectifrouelibre@riseup.net

