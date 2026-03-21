Bal de printemps du Cause Toujours Place Saint-Jean Valence

Bal de printemps du Cause Toujours

Place Saint-Jean Halle Saint-Jean Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11 00:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Soirée festive avec DJ set, bar et grignote, organisée sous la Halle Saint-Jean à Valence. L’événement propose un espace associatif et un concert, le tout à prix libre !

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Place Saint-Jean Halle Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 11 85 75 lecausetoujours@gmail.com

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English :

Festive evening with DJ set, bar and nibbles, organized under the Halle Saint-Jean in Valence. The event features an associative space and a concert, all at free prices!

L’événement Bal de printemps du Cause Toujours Valence a été mis à jour le 2026-03-21 par Valence Romans Tourisme