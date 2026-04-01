Bal de Printemps (et des 10 ans!) du Cause Toujours Valence
Bal de Printemps (et des 10 ans!) du Cause Toujours Valence dimanche 12 avril 2026.
Valence
Bal de Printemps (et des 10 ans!) du Cause Toujours
Place Saint Jean Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12 00:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Comme à chaque changement de saison, le café associatif et espace de vie sociale Le Cause Toujours organise une soirée Bal-Concert. Un moment convivial et festif qui amène culture et musique au sein de l’espace public.
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Place Saint Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 11 85 75 bal@lecausetoujours.fr
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English :
As with every change of season, the café associatif and social life space Le Cause Toujours organizes a Bal-Concert evening. A convivial, festive event that brings culture and music into the public arena.
L’événement Bal de Printemps (et des 10 ans!) du Cause Toujours Valence a été mis à jour le 2025-03-12 par Valence Romans Tourisme
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