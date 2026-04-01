Valence

Bal de Printemps (et des 10 ans!) du Cause Toujours

Place Saint Jean Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12 00:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Comme à chaque changement de saison, le café associatif et espace de vie sociale Le Cause Toujours organise une soirée Bal-Concert. Un moment convivial et festif qui amène culture et musique au sein de l’espace public.

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Place Saint Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 11 85 75 bal@lecausetoujours.fr

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English :

As with every change of season, the café associatif and social life space Le Cause Toujours organizes a Bal-Concert evening. A convivial, festive event that brings culture and music into the public arena.

L’événement Bal de Printemps (et des 10 ans!) du Cause Toujours Valence a été mis à jour le 2025-03-12 par Valence Romans Tourisme