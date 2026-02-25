Bal de printemps Gouhenans

Bal de printemps

salle des fêtes Gouhenans Haute-Saône

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L'association des parents d'élèves de l'école d'Athesans organise un bal de printemps à la salle des fêtes de Gouhenans. Buvette et snack. Gratuit de 12 ans.

salle des fêtes Gouhenans 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 18 67 67

