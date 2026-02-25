Bal de printemps Gouhenans
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
L’association des parents d’élèves de l’école d’Athesans organise un bal de printemps à la salle des fêtes de Gouhenans. Buvette et snack. Gratuit de 12 ans. .
salle des fêtes Gouhenans 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 18 67 67
