BAL DE PRINTEMPS

Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 23:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le foyer rural Le Bramont organise un bal de printemps, samedi 14 mars sur le thème kitsch .

Entrée 7€. Si tu viens déguisé 1 conso gratuite. Animé par DJ Tiquelo. On vous attend nombreux !

Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 6 32 84 36 49

English :

The Foyer Rural Le Bramont is organizing a spring ball on Saturday March 14 on the theme of kitsch .

Admission 7? If you come in costume: 1 free drink. Entertainment by DJ Tiquelo. We look forward to seeing you there!

L’événement BAL DE PRINTEMPS Saint-Étienne-du-Valdonnez a été mis à jour le 2026-02-16 par 48-OT Mont Lozere