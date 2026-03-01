BAL DE PRINTEMPS Saint-Étienne-du-Valdonnez
BAL DE PRINTEMPS Saint-Étienne-du-Valdonnez samedi 14 mars 2026.
BAL DE PRINTEMPS
Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 23:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Le foyer rural Le Bramont organise un bal de printemps, samedi 14 mars sur le thème kitsch .
Entrée 7€. Si tu viens déguisé 1 conso gratuite. Animé par DJ Tiquelo. On vous attend nombreux !
Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 6 32 84 36 49
English :
The Foyer Rural Le Bramont is organizing a spring ball on Saturday March 14 on the theme of kitsch .
Admission 7? If you come in costume: 1 free drink. Entertainment by DJ Tiquelo. We look forward to seeing you there!
L’événement BAL DE PRINTEMPS Saint-Étienne-du-Valdonnez a été mis à jour le 2026-02-16 par 48-OT Mont Lozere