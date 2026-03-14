Bal de printemps

Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée festive et dépaysante sur le thème Tour du Monde .

Préparez vos plus beaux déguisements inspirés des traditions vestimentaires des pays du monde entier ! Que vous soyez en tenue mexicaine, japonaise, indienne, américaine ou d’un autre pays, tout est permis pour voyager le temps d’une soirée.

Ambiance festive, musique et bonne humeur au programme pour célébrer le printemps ensemble ! .

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal de printemps

L’événement Bal de printemps Sauvagnon a été mis à jour le 2026-03-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran