Bal de Printemps Tournemire
Bal de Printemps Tournemire samedi 11 avril 2026.
Bal de Printemps
Tournemire Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le Comité des fêtes de Tournemire vous invite à son bal de printemps !
Le Bal de Printemps est de retour !
Programme
18h30-19h30 Happy Hour Apéro Animé par la Pena Zy’ Causses
19h30 Repas Moules/Frites ou Saucisses/Frites
23h Bal animé par Non Stop Music Show 5 .
Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 7 88 35 13 83 merviel.emeline@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tournemire’s Comité des fêtes invites you to its spring ball!
L’événement Bal de Printemps Tournemire a été mis à jour le 2026-03-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)