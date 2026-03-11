Bal de Printemps

Tournemire Aveyron

Samedi 2026-04-11

2026-04-11

2026-04-11

Le Comité des fêtes de Tournemire vous invite à son bal de printemps !

Programme

18h30-19h30 Happy Hour Apéro Animé par la Pena Zy’ Causses

19h30 Repas Moules/Frites ou Saucisses/Frites

23h Bal animé par Non Stop Music Show 5 .

Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 7 88 35 13 83 merviel.emeline@gmail.com

English :

Tournemire’s Comité des fêtes invites you to its spring ball!

