Bal de Rentrée Alonsenfolk Salle des fêtes de DOMBLANS Domblans

Bal de Rentrée Alonsenfolk Salle des fêtes de DOMBLANS Domblans samedi 4 octobre 2025.

Bal de Rentrée Alonsenfolk

Salle des fêtes de DOMBLANS 111 Chemin des Prés Mourain Domblans Jura

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 21:00:00

fin : 2025-10-04 02:30:00

Date(s) :

2025-10-04

ALONSENFOLK lance traditionnel bal folk de rentrée à Domblans de 21h à 2h Réservez la date du samedi 4 octobre 2025 pour ne pas manquer notre belle affiche

LA CUIVRAILLE (little big band composé de cuivres, violon, basse et percussions pour une musique métissée traditionnelle et groove)

DUO Jenny DEMARET (violoniste et nyckelharpiste) et Fred SONNERY (accordéoniste).

Nous vous attendons nombreux pour entrer dans la danse grâce à ces musiciens pleins de fantaisie !

Tarif plein 14€

Tarif réduit adhérent 12€

Tarif réduit étudiant.e, carte avantages jeune 12€ Déposez un justificatif avant votre règlement.

Achat et réservation

https://www.helloasso.com/associations/alonsenfolk/evenements/bal-folk-des-cartables-2

Buvette .

Salle des fêtes de DOMBLANS 111 Chemin des Prés Mourain Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté alonsenfolk@gmail.com

English : Bal de Rentrée Alonsenfolk

German : Bal de Rentrée Alonsenfolk

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal de Rentrée Alonsenfolk Domblans a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme JurAbsolu