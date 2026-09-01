Bal de rentrée Amboise
samedi 19 septembre 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Bal de rentrée
1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le samedi 19 septembre 2026 de 20h à minuit Bal de rentrée avec l’association Fusinguette.
Le samedi 19 septembre 2026 de 20h à minuit Bal de rentrée avec l’association Fusinguette à la salle Francis Poulenc d’Amboise.
Petite restauration et buvette sur place
Entrée libre .
1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 19 92 39 45 lafusinguette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Back-to-school ball
Saturday 19 September 2026, from 8 pm to midnight: Back-to-school ball organised by the Fusinguette association.
L’événement Bal de rentrée Amboise a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE AMBOISE
À voir aussi à Amboise (Indre-et-Loire)
- Conférence La lumière au temps des Lumières Par Eric Jean-Bart Amboise 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au château royal d’Amboise Amboise 19 septembre 2026
- Visite guidée spéciale « L’histoire des restaurations au château royal d’Amboise », Château et jardins royaux d’Amboise, Amboise 19 septembre 2026
- Mystère de Chanteloup, La Pagode de Chanteloup, Amboise 19 septembre 2026
- Visite libre Parc Mini-Châteaux, Parc Mini-Châteaux, Amboise 19 septembre 2026