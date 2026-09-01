Informations pratiques

Amboise

Bal de rentrée

1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi 19 septembre 2026 de 20h à minuit Bal de rentrée avec l’association Fusinguette.

Le samedi 19 septembre 2026 de 20h à minuit Bal de rentrée avec l’association Fusinguette à la salle Francis Poulenc d’Amboise.

Petite restauration et buvette sur place

Entrée libre .

1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 19 92 39 45 lafusinguette@gmail.com

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English : Back-to-school ball

Saturday 19 September 2026, from 8 pm to midnight: Back-to-school ball organised by the Fusinguette association.

L’événement Bal de rentrée Amboise a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE AMBOISE