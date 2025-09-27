Bal de rentrée Chapiteau Cirka Danse Meilly-sur-Rouvres

Bal de rentrée Chapiteau Cirka Danse Meilly-sur-Rouvres samedi 27 septembre 2025.

Chapiteau Cirka Danse 5 Rue des Battées Meilly-sur-Rouvres Côte-d’Or

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27 23:30:00

2025-09-27

Buvette et petite restauration à disposition. Entrée gratuite. Cirka Danse .

Chapiteau Cirka Danse 5 Rue des Battées Meilly-sur-Rouvres 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 78 53 80

