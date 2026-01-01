Bal de Saint Vincent le bourg Saint-Andelain

Bal de Saint Vincent

Saint-Andelain Nièvre

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

2026-01-24

Le comité des fêtes de Saint-Andelain vous invite au bal de Saint Vincent, animé par Disco Fun. Ventes de planches à déguster. Réservations possibles. .

Salle des fêtes Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 10 48 02

English : Bal de Saint Vincent

L’événement Bal de Saint Vincent Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Bourgogne Coeur de Loire