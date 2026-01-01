Bal de Saint Vincent le bourg Saint-Andelain
Bal de Saint Vincent le bourg Saint-Andelain samedi 24 janvier 2026.
Bal de Saint Vincent
le bourg Salle des fêtes Saint-Andelain Nièvre
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24 23:30:00
2026-01-24
Le comité des fêtes de Saint-Andelain vous invite au bal de Saint Vincent, animé par Disco Fun. Ventes de planches à déguster. Réservations possibles. .
le bourg Salle des fêtes Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 10 48 02
English : Bal de Saint Vincent
L’événement Bal de Saint Vincent Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Bourgogne Coeur de Loire