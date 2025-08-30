Bal des années 80 Mulhouse

Bal des années 80 Mulhouse samedi 30 août 2025.

Bal des années 80

Parc Salvator Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30 23:00:00

2025-08-30

Plongez dans l’ambiance électrisante des années 80 avec une soirée placée sous le signe de la fête et de la nostalgie. Rejoignez vos proches amis, collègues ou famille pour danser sur les rythmes emblématiques de cette décennie culte et reprendre en chœur les refrains qui ont marqué toute une génération. Sortez vos plus beaux accessoires vintage pour respecter le dress code et vivre pleinement l’expérience rétro ! Réservation repas et place assisse en ligne.

Parc Salvator Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 66 24 79 contact@vitrinesdemulhouse.com

English :

Immerse yourself in the electrifying atmosphere of the 80s with an evening of celebration and nostalgia. Join your friends, colleagues and family to dance to the iconic rhythms of this cult decade, and sing along to the choruses that marked a whole generation. Get out your best vintage accessories to respect the dress code and live the retro experience to the full! Reservations for meals and seating online.

German :

Tauchen Sie ein in die elektrisierende Atmosphäre der 80er Jahre mit einem Abend, der ganz im Zeichen von Party und Nostalgie steht. Schließen Sie sich mit Freunden, Kollegen oder der Familie zusammen, um zu den Rhythmen dieses Kultjahrzehnts zu tanzen und die Refrains mitzusingen, die eine ganze Generation geprägt haben. Holen Sie Ihre schönsten Vintage-Accessoires hervor, um den Dresscode einzuhalten und das Retro-Erlebnis in vollen Zügen zu genießen! Online-Reservierung von Essen und Sitzplätzen.

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera elettrizzante degli anni ’80 con una serata di celebrazione e nostalgia. Unitevi ai vostri amici, colleghi e familiari per ballare i ritmi iconici di questo decennio cult e cantare insieme ai ritornelli che hanno segnato un’intera generazione. Tirate fuori i vostri migliori accessori vintage per rispettare il dress code e vivete appieno l’esperienza retrò! Prenotate il vostro pasto e il vostro posto a sedere online.

Espanol :

Sumérgete en la electrizante atmósfera de los 80 con una noche de celebración y nostalgia. Únete a tus amigos, colegas y familiares para bailar los ritmos icónicos de esta década de culto y cantar los estribillos que marcaron a toda una generación. Saca tus mejores accesorios vintage para respetar el código de vestimenta y vivir al máximo la experiencia retro Reserve su comida y su asiento en línea.

L’événement Bal des années 80 Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace