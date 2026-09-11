Informations pratiques

Périgny

Bal des années 80

Salle communale Périgny Allier

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 03:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le comité des fêtes de Périgny vous propose le samedi 3 octobre à 20h un bal des années 80 ainsi qu’un karaoké associé à un menu tartiflette à 22€. Sur Réservation.

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Salle communale Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 71 21 58

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English :

The Périgny Festival Committee invites you to an ’80s-themed dance party on Saturday, October 3, at 8:00 p.m., along with karaoke and a tartiflette dinner for 22?. Reservations required.

L’événement Bal des années 80 Périgny a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse