UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Périgny

Bal des années 80 Périgny

samedi 3 octobre 2026 · Périgny

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle communale
Ville
03120 Périgny
Département
Allier
Tarif
22 22 22

Périgny

Bal des années 80

Salle communale Périgny Allier

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 03:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Le comité des fêtes de Périgny vous propose le samedi 3 octobre à 20h un bal des années 80 ainsi qu’un karaoké associé à un menu tartiflette à 22€. Sur Réservation.
  .

Salle communale Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 71 21 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Périgny Festival Committee invites you to an ’80s-themed dance party on Saturday, October 3, at 8:00 p.m., along with karaoke and a tartiflette dinner for 22?. Reservations required.

L’événement Bal des années 80 Périgny a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Périgny (Allier)