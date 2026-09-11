Bal des années 80 Périgny
samedi 3 octobre 2026 · Périgny
Informations pratiques
Périgny
Bal des années 80
Salle communale Périgny Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 03:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Le comité des fêtes de Périgny vous propose le samedi 3 octobre à 20h un bal des années 80 ainsi qu’un karaoké associé à un menu tartiflette à 22€. Sur Réservation.
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Salle communale Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 71 21 58
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English :
The Périgny Festival Committee invites you to an ’80s-themed dance party on Saturday, October 3, at 8:00 p.m., along with karaoke and a tartiflette dinner for 22?. Reservations required.
L’événement Bal des années 80 Périgny a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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