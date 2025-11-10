Bal des Années 80 Pl.ace de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Bal des Années 80
Pl.ace de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-10 19:00:00
fin : 2025-11-10
2025-11-10
Bal organisé par l’UCIA.
+33 6 68 86 65 66
English :
Ball organized by the UCIA.
German :
Von der UCIA organisierter Ball.
Italiano :
Ballo organizzato dall’UCIA.
Espanol :
Baile organizado por la UCIA.
