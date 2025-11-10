Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal des Années 80 Pl.ace de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Bal des Années 80 Pl.ace de la Libération Saint-Germain-des-Fossés lundi 10 novembre 2025.

Bal des Années 80

Pl.ace de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 19:00:00
fin : 2025-11-10

Date(s) :
2025-11-10

Bal organisé par l’UCIA.
  .

Pl.ace de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 86 65 60 

English :

Ball organized by the UCIA.

German :

Von der UCIA organisierter Ball.

Italiano :

Ballo organizzato dall’UCIA.

Espanol :

Baile organizado por la UCIA.

L’événement Bal des Années 80 Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-10-13 par Vichy Destinations