Bal des Années Folles Musée La Piscine Roubaix

Bal des Années Folles Vendredi 17 octobre, 20h30 Musée La Piscine Nord

Tarif plein : 24 € / Tarif réduit : 20 €

En écho à l’exposition « Odette Pauvert. La peinture pour ambition au temps de l’Art déco », La Piscine ouvre ses portes pour une soirée inoubliable aux accents des cabarets et dancings des années 1920.

Place au jazz, au charleston, au shimmy et au swing pour faire vibrer le bassin Art déco dans l’esprit des Années Folles !

Au programme

-> Le Tire-Laine – Zazuzaz : un véritable orchestre jazz façon années 20-50, pour deux heures de bal inspiré des orchestres mythiques (Cab Calloway, Duke Ellington, Zazous…).

-> Des danseurs complices pour entraîner le public dans la fête et réveiller les rythmes enflammés du one step au swing.

-> Une borne photo pour immortaliser vos looks vintage. Le dress-code est libre mais… les plumes, paillettes, bretelles et autres nœuds pap’ sont plus que bienvenus !

-> Une séléction de foodtrucks pour tenir toute la nuit : Brewbaix et ses bières locales, Birdie et ses cocktails au gin et Petit Fermier avec une offre gourmande et des softs.

Cet événement est organisé avec le soutien de lille3000, dans le cadre de Fiesta.

Bal des Années folles à La Piscine