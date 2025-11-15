Bal des Asters Salle du Bel Automne Oloron-Sainte-Marie
Bal des Asters
Salle du Bel Automne Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Le Centre Communal d’Action Sociale d’Oloron organise ce jour le Bal des Asters.
Animé par l’orchestre Paris Guinguette, pâtisserie offerte. .
Salle du Bel Automne Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42
