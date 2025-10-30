Bal des Citrouilles Salle des fêtes Verjux
Bal des Citrouilles Salle des fêtes Verjux jeudi 30 octobre 2025.
Bal des Citrouilles
Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-10-30 17:00:00
fin : 2025-10-30 23:00:00
Défilé dans les rues à 17h à partir da la salle des fêtes de Verjux. Début du bal à 19h le 30 octobre 2025 ! .
Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
