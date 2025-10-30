Bal des Citrouilles Salle des fêtes Verjux

Bal des Citrouilles Salle des fêtes Verjux jeudi 30 octobre 2025.

Bal des Citrouilles

Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 17:00:00

fin : 2025-10-30 23:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Défilé dans les rues à 17h à partir da la salle des fêtes de Verjux. Début du bal à 19h le 30 octobre 2025 ! .

Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Bal des Citrouilles

German : Bal des Citrouilles

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal des Citrouilles Verjux a été mis à jour le 2025-10-07 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III