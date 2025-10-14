Bal des Classards Langeac
Bal des Classards Langeac mardi 14 octobre 2025.
Bal des Classards
Salle des Fêtes de l’Île d’Amour Langeac Haute-Loire
Début : 2025-10-14 23:00:00
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Bal des Classards de Langeac à la salle des fêtes de l’Île d’Amour à Langeac.
Salle des Fêtes de l’Île d’Amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
English :
Bal des Classards de Langeac at the Île d’Amour village hall in Langeac.
German :
Ball der Classards de Langeac im Festsaal der Île d’Amour in Langeac.
Italiano :
Bal des Classards de Langeac presso la sala del villaggio Île d’Amour a Langeac.
Espanol :
Bal des Classards de Langeac en el ayuntamiento de Île d’Amour, en Langeac.
L’événement Bal des Classards Langeac a été mis à jour le 2025-10-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier