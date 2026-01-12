Bal des classards Riotord
Bal des classards Riotord samedi 14 février 2026.
Bal des classards
Salle des fêtes Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14 2026-04-04
Rendez-vous à la salle des fêtes pour une soirée inoubliable ! Venez nombreux faire la fête et partager un moment convivial avec les classards de la commune.
Salle des fêtes Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Rendezvous at the Salle des Fêtes for an unforgettable evening! Come one, come all to celebrate and share a convivial moment with the local classics.
L’événement Bal des classards Riotord a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme