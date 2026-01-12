Bal des classards Riotord

Bal des classards

Salle des fêtes Riotord Haute-Loire

2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Rendez-vous à la salle des fêtes pour une soirée inoubliable ! Venez nombreux faire la fête et partager un moment convivial avec les classards de la commune.

Salle des fêtes Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Rendezvous at the Salle des Fêtes for an unforgettable evening! Come one, come all to celebrate and share a convivial moment with the local classics.

