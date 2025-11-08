Bal des conscrits Salle des fêtes Montbeugny

Bal des conscrits

Salle des fêtes 45 rue de l’agriculture Montbeugny Allier

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

6 euros en prévente, 8 euros sur place.

Début : 2025-11-08 23:00:00

fin : 2025-11-08 04:00:00

Plongez dans l’ambiance survoltée du Bal des Conscrits ! Une soirée festive et conviviale, rythmée par la musique, la danse et la bonne humeur. Venez célébrer entre amis une tradition incontournable !

Salle des fêtes 45 rue de l’agriculture Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 18 88 13

English :

Immerse yourself in the lively atmosphere of the Conscrits Ball! A festive evening of music, dance and good cheer. Come and celebrate an unmissable tradition with friends!

German :

Tauchen Sie ein in die ausgelassene Stimmung des Bal des Conscrits! Ein festlicher und geselliger Abend, der von Musik, Tanz und guter Laune bestimmt wird. Feiern Sie mit Freunden eine unumgängliche Tradition!

Italiano :

Entrate nel vivo del ballo dei coscritti! Una serata di festa con musica, balli e buon umore. Venite a festeggiare con i vostri amici una tradizione imperdibile!

Espanol :

Anímese con el Baile de los Conscriptos Una velada festiva de música, baile y buen humor. Ven a celebrar una tradición ineludible con tus amigos

