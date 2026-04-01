Bal des conscrits Salle Henri Baron Neuilly-le-Réal

Neuilly-le-Réal

Bal des conscrits

Salle Henri Baron Place du champ de foire Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Sur place

6€ en prévente.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 22:30:00

fin : 2026-04-25 04:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Bal des conscrits de Neuilly-le-Réal Gouise.

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Salle Henri Baron Place du champ de foire Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 81 47

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English :

Neuilly-le-Réal Gouise conscripts’ ball.

L’événement Bal des conscrits Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région