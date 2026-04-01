Bal des conscrits Salle Henri Baron Neuilly-le-Réal
Bal des conscrits Salle Henri Baron Neuilly-le-Réal dimanche 26 avril 2026.
Neuilly-le-Réal
Bal des conscrits
Salle Henri Baron Place du champ de foire Neuilly-le-Réal Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Sur place
6€ en prévente.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 22:30:00
fin : 2026-04-25 04:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Bal des conscrits de Neuilly-le-Réal Gouise.
.
Salle Henri Baron Place du champ de foire Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 81 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Neuilly-le-Réal Gouise conscripts’ ball.
L’événement Bal des conscrits Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Neuilly-le-Réal (Allier)
- PR 37 Circuit de Neuilly Neuilly-le-Réal Allier 1 mai 2026
- Circuit « Les étangs de Sologne Bourbonnaise » Neuilly-le-Réal Allier 1 mai 2026
- Forêts et châteaux au sud de la Sologne bourbonnaise Neuilly-le-Réal Allier 1 mai 2026
- Brocante vide-grenier Neuilly-le-Réal 25 mai 2026
- Festival Oskar Bo’Réal Neuilly-le-Réal 26 juin 2026