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Bal des conscrits Salle Henri Baron Neuilly-le-Réal

Bal des conscrits Salle Henri Baron Neuilly-le-Réal dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle Henri Baron

Adresse : Place du champ de foire

Ville : 03340 Neuilly-le-Réal

Département : Allier

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif : 8 8 8 Sur place 6€ en prévente.

Neuilly-le-Réal

Bal des conscrits

Salle Henri Baron Place du champ de foire Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Sur place
6€ en prévente.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 22:30:00
fin : 2026-04-25 04:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Bal des conscrits de Neuilly-le-Réal Gouise.
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Salle Henri Baron Place du champ de foire Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 81 47 

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English :

Neuilly-le-Réal Gouise conscripts’ ball.

L’événement Bal des conscrits Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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