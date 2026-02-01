Bal des enfants Carnaval Foyer rural Castelnau-Rivière-Basse

Bal des enfants Carnaval

Foyer rural CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Célébrons ensemble le carnaval avec les enfants de l’école du RPI Madiran Castelnau- Rivière-Basse grâce à une journée déguisée à l’école pour les enfants.

Préparez vos plus beaux déguisements et laissez vous emporter par la musique entraînante.

Bal des enfants avec un DJ

Soirée tapas et douceurs cuisinées par les parents

Pour chaque adulte costumé un verre offert

Foyer rural CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 94 38 mairie@castelnau-riviere-basse.com

English :

Let’s celebrate Carnival together with the children of the Madiran Castelnau-Rivière-Basse RPI school with a fancy dress day at the school.

Prepare your best disguises and let yourself be carried away by the lively music.

Children’s ball with DJ

Tapas and sweets cooked by parents

For every adult in costume: a free drink

