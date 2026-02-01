Bal des enfants Carnaval Foyer rural Castelnau-Rivière-Basse
Bal des enfants Carnaval Foyer rural Castelnau-Rivière-Basse vendredi 13 février 2026.
Bal des enfants Carnaval
Foyer rural CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Célébrons ensemble le carnaval avec les enfants de l’école du RPI Madiran Castelnau- Rivière-Basse grâce à une journée déguisée à l’école pour les enfants.
Préparez vos plus beaux déguisements et laissez vous emporter par la musique entraînante.
Bal des enfants avec un DJ
Soirée tapas et douceurs cuisinées par les parents
Pour chaque adulte costumé un verre offert
.
Foyer rural CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 94 38 mairie@castelnau-riviere-basse.com
English :
Let’s celebrate Carnival together with the children of the Madiran Castelnau-Rivière-Basse RPI school with a fancy dress day at the school.
Prepare your best disguises and let yourself be carried away by the lively music.
Children’s ball with DJ
Tapas and sweets cooked by parents
For every adult in costume: a free drink
