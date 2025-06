Bal des enfants Piégros-la-Clastre 6 juillet 2025 07:00

Drôme

Bal des enfants 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Y a un mec qui s’la fredonne depuis pas mal d’années ! Soul, Afro, Hip-Hop, jazz, les oreilles aiguisées… Au fond de sa poche, un mouchoir de soul, un bout d’Afrique, une noix de colas et des contes pour enfants à partager !

203 route de la gare

Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lapouleafacettes@tutanota.com

English :

There’s a guy who’s been humming it for quite a few years! Soul, Afro, Hip-Hop, jazz, sharp ears? At the bottom of his pocket, a handkerchief of soul, a bit of Africa, a nut of colas and tales for children to share!

German :

Ein Mann summt sie seit vielen Jahren vor sich hin! Soul, Afro, Hip-Hop, Jazz, mit gespitzten Ohren? In seiner Tasche befinden sich ein Taschentuch voller Soul, ein Stück Afrika, eine Cola-Nuss und Kindergeschichten zum Teilen!

Italiano :

C’è un ragazzo che la canticchia da un bel po’ di anni! Soul, Afro, Hip-Hop, jazz, con le orecchie ben aperte? In fondo alla tasca, un fazzoletto di soul, un po’ di Africa, una noce di cola e racconti per bambini da condividere!

Espanol :

¡Hay un tipo que la tararea desde hace bastantes años! Soul, Afro, Hip-Hop, jazz, con las orejas afiladas? En el fondo de su bolsillo, ¡un pañuelo de soul, un poco de África, una nuez de colas y cuentos para compartir con los niños!

