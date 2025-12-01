Bal des familles édition de décembre Centre Paris Anim’ Clavel PARIS

Le Samedi 13 Décembre aura lieu le bal des familles du Centre Clavel sur le thème festif. Tous les âges sont les bienvenus pour participer à cette journée festive ! Venez déguisé.es !!

Le programme : activités manuelles + goûter + spectacle

Toutes les infos sur le Centre Paris Anim’ Clavel ici.

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Clavel 40 rue Manin 75019 PARIS

+33142408778 clavel@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreClavel/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CentreClavel/?locale=fr_FR