Bal des Familles Le Tango Paris dimanche 23 novembre 2025.

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2025 : 16h – 19h

Bal des Famille au Tango !

– sans réservation dans la limite des places disponibles

– réservation possible sur www.animactisce.org

Accessible à tou.te.s, mineur.e.s obligatoirement accompagné.e.s d’un parent.

Le Tango : 11-13 rue au Maire 75003 Paris

Venez partager en famille un après-midi endiablé !
Le dimanche 23 novembre 2025
de 16h00 à 19h00
payant

5 euros par adulte.

Tout public.

Le Tango 11-13, rue au Maire  75003 Paris
https://www.actisce.eu/post/bal-des-familles-au-tango +33144782075 cpasimonlefranc@actisce.org https://www.facebook.com/polesimonlefranc/ https://www.facebook.com/polesimonlefranc/