Bal des Familles Le Tango Paris
Bal des Familles Le Tango Paris dimanche 23 novembre 2025.
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2025 : 16h – 19h
Bal des Famille au Tango !
– sans réservation dans la limite des places disponibles
– réservation possible sur www.animactisce.org
Accessible à tou.te.s, mineur.e.s obligatoirement accompagné.e.s d’un parent.
Le Tango : 11-13 rue au Maire 75003 Paris
Venez partager en famille un après-midi endiablé !
Le dimanche 23 novembre 2025
de 16h00 à 19h00
payant
5 euros par adulte.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-23T17:00:00+01:00
fin : 2025-11-23T20:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-23T16:00:00+02:00_2025-11-23T19:00:00+02:00
Le Tango 11-13, rue au Maire 75003 Paris
https://www.actisce.eu/post/bal-des-familles-au-tango +33144782075 cpasimonlefranc@actisce.org https://www.facebook.com/polesimonlefranc/ https://www.facebook.com/polesimonlefranc/