Bal des Familles Le Tango Paris

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2025 : 16h – 19h

Bal des Famille au Tango !

– sans réservation dans la limite des places disponibles

– réservation possible sur www.animactisce.org

Accessible à tou.te.s, mineur.e.s obligatoirement accompagné.e.s d’un parent.

Le Tango : 11-13 rue au Maire 75003 Paris

Venez partager en famille un après-midi endiablé !

Le dimanche 23 novembre 2025

de 16h00 à 19h00

payant

5 euros par adulte.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-23T17:00:00+01:00

fin : 2025-11-23T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-23T16:00:00+02:00_2025-11-23T19:00:00+02:00

Le Tango 11-13, rue au Maire 75003 Paris

https://www.actisce.eu/post/bal-des-familles-au-tango +33144782075 cpasimonlefranc@actisce.org https://www.facebook.com/polesimonlefranc/ https://www.facebook.com/polesimonlefranc/